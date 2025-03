Kirsty Coventry vence eleição e será 1ª mulher na presidência do Comitê Olímpico Internacional

Kirsty Coventry, ex-nadadora do Zimbábue, foi eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional nesta quinta-feira e se tornou a primeira mulher e a primeira africana a conseguir alcançar o posto de comando da entidade. O seu mandato vai até 2033.

Ministra dos esportes de seu País e com duas medalhas de ouro olímpicas na natação, a ex-atleta de 41 anos obteve uma vitória impressionante no primeiro turno da disputa que contou com sete candidatos.

Foi a eleição presidencial do COI mais aberta e difícil de prever em décadas, sem um favorito claro antes da votação. O triunfo de Coventry também foi uma vitória para o atual presidente do COI, Thomas Bach, que há muito tempo é visto como alguém que a promove como sua sucessora. Ele não usou seu direito de voto.