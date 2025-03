João Fonseca tem mal-estar, mas vence americano de virada na estreia do Masters 1000 de Miami

A partir daí, os tenistas confirmaram seus serviços com certa facilidade, mas no 11º game o brasileiro teve a chance de quebra, mas viu o americano se desdobrar para marcar 6/5. Fonseca confirmou seu serviço facilmente e a definição da parcial foi para o tie-break.

O americano começou bem. Confirmou seu saque e conseguiu dois pontos seguidos no serviço do brasileiro, abrindo 3/0, com direito a uma dupla falta. Com mais dois pontos em seus saques, Tien chegou a 5/0 e fechou a parcial em 7/1.

O equilíbrio da partida esteve presente também no início do segundo set, mas no quarto game Fonseca pressionou bastante e conseguiu quebrar o saque de Tien para marcar 3/1. Na sequência, o brasileiro chegou a 4/1, com a ajuda de dois aces seguidos para suportar a pressão do adversário.

Os dois tenistas mantiveram seus saques até 5/3. No nono game, Tien tentou de todas as formas devolver a quebra, mas Fonseca confirmou o serviço e fechou o segundo set em 6/3.

Tien foi o primeiro a sacar no terceiro set e teve muito trabalho para confirmar o serviço. Fonseca empatou a acirrada disputa e pediu o apoio dos brasileiros presentes. A ajuda animou o brasileiro, que conseguiu a quebra no terceiro game.

Os jogadores seguiram firmes em seus saques. A final do quinto game, à frnete no placar por 3 a 2, Fonseca passou mal e foi atendido por um médico da organização do torneio. Recuperado, ele foi para o saque, sacou bem e fez 4/2.