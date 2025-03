João Fonseca revela que quase vomitou em quadra durante vitória na estreia em Miami

Apesar de jogar na casa do adversário, nos Estados Unidos, o brasileiro, atual 60º do ranking da ATP, contou com bastante apoio de torcedores conterrâneos em Miami, durante a vitória contra Tien. Na segunda rodada do torneio, ele terá pela frente o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, por quem foi derrotado no início deste ano, na Copa Davis, na França.

Desta vez, João espera que a torcida faça a diferença a seu favor. "Não poderia ter sido melhor, com essa torcida maravilhosa. Parecia que estava no Brasil. Só tenho a agradecer a quem viu pela TV e quem estava aqui. Espero vocês na segunda rodada. Qualquer jogador se motiva mais quando esta com a torcida, tem mais força, busca forca. O Humbert é um jogador que gosta de jogar com a torcida, eu também sou. Hoje eles me ajudaram muito e só tenho a agradecer."