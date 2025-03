Japão vence Bahrein e garante primeira vaga à Copa do Mundo de 2026 pelas Eliminatórias

A vitória do Japão sobre o Bahrein, nesta quinta-feira, garantiu a seleção asiática na Copa do Mundo de 2026. Além dos países-sede (EUA, México e Canadá), a equipe é a primeira a se classificar para a disputa do torneio no próximo ano. Com um placar favorável de 2 a 0, e jogando em casa, o time não teve dificuldades para superar o adversário e selar a vaga por antecipação, na sétima rodada das Eliminatórias asiáticas, com três jogos ainda a disputar.

Daichi Kamada, do Crystal Palace, e Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad, marcaram os gols japoneses na partida. Na terceira fase da disputa, o Japão conquistou seis vitórias e um empate, e avançou no Grupo C na disputa, que também conta com a Austrália - que pode garantir a classificação à Copa do Mundo já na próxima rodada, ainda nesta Data Fifa.

Dentre todas as seleções na disputa, o Japão se destaca pela força defensiva nessa campanha. Foram 24 gols marcados até aqui e apenas dois sofridos. Irã e Coreia do Sul, que também estão invictos na competição, buscam uma das vagas à Copa do Mundo da América do Norte na próxima semana.