Finalista nas duas últimas edições, Rybakina cai na estreia em Miami; Sabalenka e Gauff arrasam

Ainda "mordida" com a queda na final em Indian Wells diante da jovem russa Mirra Andreeva, a líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, encarou a búlgara Viktoria Tomova e passou com facilidade, parciais de 6/3 e 6/0 em somente 59 minutos.

Sabalenka começou surpreendida e com o serviço quebrado. Reagiu aproveitando três break points seguidos e acabando com a alegria de Tomova ao fechar com 6 a 3. Os sustos não se repetiram no set seguinte, com a belarussa no modo arrasadora, fechando em 6 a 0.

Outra favorita que estreou muito bem foi Coco Gauff. Em duelo de norte-americanas, a terceira favorita passou por Sofia Kenin sem nenhum trabalho. Em jogo de uma tenista só, a favorita avançou com uma bicicleta (duplo 6 a 0).

OUTROS RESULTADOS

Na abertura do dia, a italiana Jasmine Paolini levou um susto ao sair com desvantagem de 3 a 0 e com dois serviços quebrados diante de Rebecca Sramkova, da Eslováquia. Mas a número 7 do mundo reagiu e virou para 6 a 4 aproveitando três break-points.

Na segunda parcial, a italiana voltou a ser quebrada primeiro, com a rival abrindo 3 a 2. Mas a italiana mostrou concentração para reagir e virar para 5 a 3. No serviço, fechou com novo 6 a 4.