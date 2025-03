Eddie Jordan, dono de ex-equipe de Barrichello e Schumacher na F1, morre aos 76 anos

Jordan nasceu em Dublin e, entre as décadas de 1970 e 1980, obteve sucesso no Campeonato Irlandês de Kart, além de correr em categorias como Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 2, e participar das 24 Horas de Le Mans, antes e de se dedicar a ser dono de equipe.

Eddie foi chefe de Rubens Barrichello na Jordan. O brasileiro se manifestou nas redes sociais após a notícia da morte. "Aquele que me deu a primeira chance na F1,aquele que parava para todos e que todos adoravam. Na nossa primeira pole, aquele abraço E no nosso primeiro pódio então. Vou guardar muitos momentos meu caro amigo Obrigado por tudo que fez pela F1, por ter ido lá no paddock da F3 e F3000 me procurar", escreveu o piloto.

Além de Rubinho, Eddie também foi o responsável por proporcionar a Michael Schumacher a chance de estrear na Fórmula 1. O alemão correu pela equipe do irlandês antes de competir pela Benetton, equipe pela qual venceu dois títulos mundiais, e Ferrari, escuderia em que ergueu outros cinco troféus. A Jordan também teve no rol de pilotos nomes como Martin Brundle, Damon Hill, Giancarlo Fisichella e Jean Ales.

Eddie Jordan vendeu sua equipe no início de 2005. Quatro anos depois, ele se tornou um comentarista da cobertura de F1 da BBC. Mais tarde, o irlandês assumiu a apresentação do renomado programa de TV britânico Top Gear e comandava um podcast popular - Formula For Success - com o ex-colega da BBC David Coulthard.