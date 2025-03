Dybala será submetido a cirurgia no joelho e desfalca a Roma pelo restante da temporada

Mesmo ainda sonhando com vaga até na Liga dos Campeões, a Roma prefere ter Dybala inteiro na próxima temporada a correr risco de agravamento do problema nas partidas que restam no Campeonato Italiano, onde ocupa a sétima colocação com 49 pontos, diante de 53 do Bologna, hoje o quarto e na Liga dos Campeões, e a três da Juventus, em quinto, e indo para a Liga Europa.

Dybala não é a única ausência por processo cirúrgico na Roma. "Hoje, o jogador de futebol Giulio Misitano foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na presença do médico do clube, para osteossíntese com parafuso no quinto metatarso do pé direito. O jogador receberá alta amanhã e iniciará o protocolo de reabilitação", completou o clube, revelando o problema de seu jovem atacante de 20 anos.