Depay volta à seleção da Holanda sem gols e vê Espanha empatar no fim pela Liga das Nações

Logo no começo, com enorme displicência, Kramaric desperdiçou um pênalti. Ele partiu para a bola com corridinha curta e bateu fraco, colocado no meio do gol. Maignan defendeu com o pé esquerdo. O erro não intimidou os donos da casa, que abriram o placar com Budimir, de cabeça, após cruzamento de Perisic pela esquerda.

Nos acréscimos da primeira etapa, contragolpe croata que terminou com lindo voleio cruzado de Perisic, desta vez pela direita, para levar um gigante 2 a 0 ao intervalo. Os croatas, satisfeitos com a boa vantagem, administraram o placar no segundo tempo e agora vão tranquilos para o Stade de France, em Saint-Denis, no domingo.