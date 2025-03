Ceballos aprimora forma física para reforçar Real Madrid no mata-mata da Liga dos Campeões

Muitos jogadores do Real Madrid estão espalhados pelo planeta defendendo suas seleções na Data Fifa. Um deles, porém, continua no clube em uma maratona particular para se recuperar com antecedência de uma lesão muscular na perna esquerda com meta de voltar nos mata-matas da Liga dos Campeões: o espanhol Dabi Ceballos.

O meio-campista sofreu o problema no fim de fevereiro, após dividida com Kubo, da Real Sociedad, pela ida das semifinais da Copa do Rei. Curiosamente, o segundo jogo na volta da Data Fifa será o reencontro com a equipe de San Sebástian, mas dificilmente Ceballos retorna. Su trabalho é para encarar o Arsenal, dias 8 e 15 de abril.

"O dia não acaba quando você sai de Valdebebas (Centro de TreinaMento do Real). Há tantas outras coisas para fazer: câmara hiperbárica, semáforos vermelhos, academia e acho que o mais importante é focar na recuperação de 100%", afirmou o jogador, que busca antecipar o retorno.