Bia Haddad mantém péssima fase, leva pneu de 215ª do mundo em Miami e amarga 6ª derrota seguida

A má fase parece não ter fim para Beatriz Haddad Maia. Depois de cinco derrotas seguidas, sendo quatro estreias, a brasileira tinha uma grande oportunidade de se redimir nesta quinta-feira, encarando a 215ª colocada do ranking da WTA. Mas repetiu as péssimas atuações de jogos anteriores, levou pneu no primeiro set e se despediu em nova estreia, agora em Miami, caindo por 6/0 e 6/2 diante da jovem Linda Fruhvirtova, de apenas 19 anos.

Passasse pela checa, Bia Haddad teria grandes chances de avançar até as oitavas de final. A russa Ekaterina Alexandrova, 18ª cabeça de chave, que poderia pintar no caminho da brasileira e seria uma pedreira, acabou eliminada também na estreia. A polonesa Magda Linette, de quem Bia ganhou em duas oportunidades, resolveu aprontar e derrubou a favorita com 7/6 (7/5) e 6/2 nesta quinta e agora desafia a jovem Fruhvirtova.

Para quem não se lembra, Linette e a brasileira protagonizaram uma grande batalha no WTA 500 de Abu Dabi em 2024, com a definição vindo somente após 3h42 de jogo, o mais longo daquele ano. E com triunfo de Bia Haddad, o segundo diante da rival, de quem jamais perdeu, e o 100º da carreira. Porém, a má fase da principal tenista verde e amarelo custa a chegar ao fim e ela se despede mais uma vez sem nada produzir.