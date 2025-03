Barcelona admite obras atrasadas e retorno ao Camp Nou ocorre apenas na próxima temporada

Sem saída, o clube acertou a ampliação da locação do Estádio Olímpico Lluís Companys, onde vem jogando desde então, até maio. E vai definir sua vida nesta reta final acompanhado apenas da metade dos torcedores que caberão no futuro Camp Nou - são 56 mil lugares na casa provisória.

Nesta quinta, o clube fez um vídeo mostrando as obras no estádio por inteiro. "Bom dia do canteiro de obras do Spotify Campo Nou", escreveu, nas redes sociais, mostrando uma grande evolução, com arquibancadas já com cadeiras, por exemplo, mas com partes do estádio ainda inacabadas e o campo sequer com gramado, prova que o retorno pode esperar mais alguns meses.