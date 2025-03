Alcaraz se surpreende com denúncia de Associação de jogadores de tênis: 'Não apoio esta carta'

O espanhol disse ser contra a ação, principalmente, por não ter sido consultado sobre o assunto em questão. "Não apoio porque não sabia de nada sobre ela. Há algumas coisas com as quais concordo e outras em que discordo. O principal é que não sou a favor", afirmou o tenista aos repórteres no ATP de Miami.

Nesta terça-feira, a PTPA emitiu um comunicado à imprensa para anunciar que entrou com uma série de ações legais contra um "cartel" de órgãos reguladores do tênis. A justificativa para a medida é o combate ao que eles chamam de "Sistema Corrupto, Ilegal e Abusivo".

Na mira da Associação estão os principais órgãos governamentais do esporte como a Federação Internacional de Tênis (ITF), a Associação de Tênis Profissionais (ATP), a Associação de Tênis Feminino (WTA), além da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), responsável por supervisionar os esforços antidoping e anticorrupção do jogo.