Veja a provável escalação da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias

O Brasil está definido para encarar a Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45, em duelo da 13ª rodada das Eliminatórias. Dorival Júnior comandou o último treinamento no Mané Garrincha e decidiu que vai escalar a equipe com um centroavante. O escolhido foi João Pedro, mantendo Endrick no banco.

A ideia do treinador é ter uma formação leve e que dê dinâmica ao time, mas com um atacante de referência para brigar com os zagueiros colombianos e permitir que tenham liberdade Vini Jr. e Rodrygo pelos lados do ataque. João Pedro, de 23 anos, é destaque do Brighton, time da Inglaterra.

Revelado pelo Fluminense, o atleta se transferiu ao Watford em 2021, mas foi brilhar no Brighton. Viveu a melhor fase de sua carreira ano passado, quando marcou 20 gols. Na atual temporada, tem oito gols e sete assistências em 25 partidas.