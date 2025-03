Semifinais do Paulista A2 vai ter Primavera x Taubaté e Capivariano x Ituano

À tarde, em Indaiatuba, o Primavera venceu o Santo André por 1 a 0, com gol de Lucas Douglas, de cabeça. Como o primeiro jogo, na região do ABC, tinha ficado no 0 a 0, o Primavera avançou.

Situação semelhante aconteceu no estádio Joaquinzão, em Taubaté, onde o time da casa venceu o São José por 1 a 0 com gol de Guthieres. No primeiro jogo, em São José dos Campos, os rivais tinham empatado sem gols.

Dois mandantes reverteram a vantagem, porém, só garantiram suas vagas nos pênaltis. Em Itu, o Ituano venceu por 3 a 1 a Ferroviária, igualando o saldo porque em Araraquara a Ferroviária tinha vencido por 2 a 0. Nos pênaltis, o Ituano ganhou por 3 a 2.

Perto dali, em Capivari, o Capivariano fez 2 a 1 em cima do XV de Piracicaba, que tinha vencido por 1 a 0 o primeiro jogo. Com saldo de gols igual a definição aconteceu nos pênaltis, quando o time da casa levou a melhor: 5 a 4.

CONFIRA OS RESULTADOS DAS QUARTAS:

Primavera 1 x 0 Santo André (ida 0 x 0)