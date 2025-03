Santos faz parceria com casa de tintas sob auxílio de Neymar pai para reestruturar CT e a Vila

Neymar tem contrato somente até junho com o Santos, mas a promessa de revolucionar e modernizar o clube continua a todo vapor. Sob orientação e auxílio do pai do astro, o clube anunciou nesta quarta-feira uma parceria com empresa de tintas para reforma do CT Rei Pelé.

"Em uma ação de apoio ao esporte, a Anjo Tintas, uma das maiores empresas de tintas do Brasil, firmou parceria com o Santos FC e Neymar Pai e vai doar as tintas necessárias para a reforma do CT Rei Pelé e do estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro", informou o clube nesta quarta.

De acordo com o clube, mesmo com negociações avançadas para a construção de uma nova e ampla Vila Belmiro, com capacidade para 35 mil torcedores, a ação visa revitalizar o estádio além de espaços importantes para a formação de novos talentos, caso do CT Rei Pelé e dos alojamentos.