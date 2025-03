'Podemos vencer a Copa do Mundo com a ajuda de Trump', diz técnico da seleção dos EUA

No comando da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino ganhou uma pressão a mais para a Copa do Mundo de 2026. Técnico de um dos países-sede - os EUA dividem o trabalho com Canadá e México -, o argentino lida com Donald Trump, novo presidente americano, e com a cobrança de conquistar o Mundial no próximo ano. No entanto, o ex-comandante do Tottenham e do Paris Saint-Germain é claro: acredita que é possível levar a seleção norte-americana ao título, com a ajuda de Trump.

Neste mês, Donald Trump recebeu na Casa Branca, sede do governo dos EUA, Gianni Infantino, presidente da Fifa. O encontro serviu para alinhar a relação entre as partes e mostrar ao chefe de Estado americano o troféu do Mundial de Clubes, que será disputado também nos Estados Unidos, neste ano. Em uma das conversas entre os presidentes, o italiano foi questionado se a seleção americana teria chance de vencer a Copa do Mundo.

"Os Estados Unidos podem vencer, com o apoio dos fãs. Seus jogadores estão em alguns dos melhores times do mundo", respondeu Infantino, a Trump. Pochettino viu a conversa entre os dois posteriormente e, em entrevista à Sky Sports, afirmou que a pergunta deveria ser direcionada a ele, e não ao presidente da Fifa.