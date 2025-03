Kyrgios desencanta após quase 3 anos e Monfils também vai à 2ª rodada do ATP 1000 de Miami

"Pensei que nunca mais jogaria tênis, para ser brutalmente honesto com você. Tive conversas com meu time, caras que estão deixando suas famílias para ficar aqui comigo. Eu estava tipo, olha, não sei por quanto tempo posso continuar fazendo isso, mas coloca um pouco mais de gasolina no tanque. Tenho de ser realista e vou ver como meu pulso se sai amanhã (ou sexta)", afirmou o australiano ainda na quadra, revelando que ainda sofre com as dores.

"Não achava que conseguiria vencer alguém após ver o sorteio. E a maneira como meu pulso se contraiu nos últimos seis meses não foi boa. Eu não estava acostumado com essa velocidade da bola novamente. Foi uma longa jornada e tinha medo de terminá-la. Mas voltar e conseguir uma vitória e sentir que pertenço novamente ao tênis é muito especial."

Acumulando bons resultados na temporada, Monfils entrou em quadra para uma pequena vingança, já que foi derrotado no único embate diante de Marozsan. E o começo foi animador, com 6 a 3 no primeiro set. O tenista húngaro, contudo, reagiu na parcial seguinte, empatando o confronto em 1 a 1 com 6 a 4.

A decisão, no terceiro set, veio com o veterano francês dominante e abrindo logo 3 a 0. Maroszsan teve quatro chances para devolver a quebra no quinto game e não aproveitou. Sem dar mais chances ao oponente, Monfils fechou em 6 a 3, somando a 12ª vitória no ano.

Na segunda rodada, a dupla terá cabeças de chave pela frente. Monfils encara o chego Jiri Lehecka, 26º favorito, enquanto Kyrgios terá pela frente o russo Karen Khachanov (22º). Os duelos devem ocorrer na sexta-feira. G