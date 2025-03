Justiça condena Ponte Preta a pagar R$ 2 milhões para ex-jogadores de gestões passadas

A Ponte Preta não tem um dia de paz. Em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, o clube foi condenado nesta semana a pagar uma dívida de R$2,85 milhões a ex-jogadores. Os débitos têm origem em gestões antigas que passaram pelo Majestoso. As dívidas são oriundas das diretorias de Vanderlei Pereira, José Armando Abdalla Junior e Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho.

O goleiro Ivan, os laterais-direitos Jeferson e João Lucas, o lateral-esquerdo Ernandes, o volante Naldo e o atacante Papa Faye cobram na justiça salários atrasados, 13º, direitos de imagem, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de juros e multa.

Bem quisto pela torcida, o goleiro Ivan é cria da base do clube e foi vendido ao Corinthians em 2022, mas como o time tinha empréstimo de R$ 12 milhões com a empresa que gere a carreira de goleiro, usou o atleta como garantia de pagamento. Ele cobra R$ 1,08 milhão.