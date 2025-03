João Pedro aponta versatilidade como trunfo por vaga no ataque da seleção: 'Mais preparado'

Em sua terceira convocação para a seleção brasileira, o atacante João Pedro, destaque do Brighton, no Campeonato Inglês, diz estar mais amadurecido para ajudar a seleção brasileira nestes dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Centroavante de ofício, ele aponta a versatilidade e a experiência de atuar na Inglaterra como um trunfo para ajudar o técnico Dorival Júnior.

"Na temporada passada, eu jogava mais como camisa 9. Agora, eu estou atuando também como um 10 e acho que isso facilita bastante no número de assistências. No final das contas, tenho que ajudar meu time, que é o mais importante", afirmou o jogador em entrevista ao site da CBF.

Apesar de ter apenas 23 anos, o atacante destacou a 'rodagem' que adquiriu pelo fato de estar no campeonato europeu mais valorizado do momento. "Tenho muitos confrontos contra jogadores das seleções rivais. Nesta minha convocação (a terceira da carreira) eu venho mais preparado", afirmou.