Golden State Warriors se reabilita na NBA com triunfo sobre os Bucks; Celtics vencem os Nets

"Mordido" pela derrota no último confronto para o Denver Nuggets, o Golden State Warriors reagiu de forma rápida e voltou a vencer na NBA. O time do técnico Steve Kerr bateu o Milwaukee Bucks por 104 a 93 no Chase Center, na noite desta terça-feira, e deu um passo importante rumo ao objetivo da vaga direta para os playoffs.

A partida teve um protagonista diferente por parte dos anfitriões. Com Stephen Curry poupado por esgotamento físico e mental, quem "deu as cartas" no confronto foi Jimmy Butler, que ajudou o time a alcançar 40 vitórias em 69 partidas e a se manter em sexto lugar na Conferência Oeste.

Butler ditou o ritmo da partida durante todo o duelo, anotou 24 pontos e foi o cestinha. Ele ainda foi responsável por distribuir dez assistências e buscou oito rebotes em intensa luta no garrafão.