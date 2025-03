Endrick tem a melhor média de gols por minuto entre os atacantes da seleção

"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou a função de 9 na seleção e no seu clube. Tem um perfil interessante, consegue flutuar e se projetar na área. Quero uma equipe com movimentação e mobilidade, que não fiquemos posicionais. Qualquer nome que for a campo, teremos homens de definição", disse Dorival, quando questionado sobre a ausência de centroavantes após a convocação.

Endrick não esteve na primeira lista, mas desde o começo foi lembrado por Dorival Júnior como uma das possibilidades no ataque. Perdeu espaço no corte final em função da baixa minutagem no Real Madrid - ainda que tenha conseguido aproveitar as oportunidades dadas pelo técnico Carlo Ancelotti.

Além dele, Igor Jesus, do Botafogo, e Yuri Alberto, do Corinthians, são outros camisas 9 na pré-lista para as Eliminatórias. E nas estatísticas individuais, ambos ficam atrás de Endrick em gols por minuto

O centroavante carioca marcou apenas uma vez nesta temporada, em oito jogos (somou 603 minutos até aqui) e perdeu espaço após titularidade nos últimos jogos, e o corintiano, um dos principais nomes na equipe de Ramón Díaz, tem sete gols em 17 partidas (um gol a cada 159 minutos).

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, 20, no Mané Garrincha, a partir das 21h45 (de Brasília). Dorival ainda tem um treino nesta terça-feira, antes de definir a escalação inicial para o confronto das Eliminatórias. Além de Endrick e João Pedro, o treinador ainda tem Estêvão e Savinho como opções no ataque, mas que atuam pelos lados do campo.

Os números dos centroavantes da seleção brasileira

Endrick