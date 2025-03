Ednaldo apresenta chapa para CBF com apoio de todas as 27 federações e 13 clubes da Série A

A chapa "Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza", formada por Ednaldo Rodrigues (candidato a presidente), Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti (candidatos a vice-presidentes), foi a única apresentada, nesta quarta-feira, à Comissão Eleitoral da CBF para a eleição da próxima segunda-feira que determinará os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidentes da CBF de março de 2026 a março de 2030.

A chapa contou com a subscrição das 27 federações estaduais e de 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B. "Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue um rito estabelecido pela Fifa, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições. Foram 27 federações e também 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B. Com isso, a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social e principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação", disse o presidente Ednaldo, em entrevista à CBF TV.

"As federações têm um papel fundamental nesse processo, é como se fosse uma CBF em cada Estado. Também não posso deixar de registrar o significativo apoio dos clubes. Temos os que subscreveram a chapa e a totalidade dos que se manifestaram apoiando esse mandato, os 20 da Série A e os 20 da Série B. Isso também mostra que o nosso compromisso é com a transparência, com a coisa certa e o compromisso que o futebol brasileiro tenha paz e que todos possamos marchar juntos para tornar o futebol brasileiro mais unido ainda", afirmou o dirigente.