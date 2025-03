Eagles lideram venda de produtos da NFL no Brasil; veja ranking

Após a primeira temporada da National Football League (NFL) com uma partida no Brasil, a liga registrou números recordes no engajamento entre os torcedores e fãs de futebol americano. Mandante no duelo com o Green Bay Packers na Neo Química Arena, o Philadelphia Eagles liderou a venda de produtos em 2024/2025, considerando as 32 franquias da principal competição de futebol americano do mundo.

O ranking é produzido pela Sport America, loja licenciada oficial da NFL. A realização da primeira partida no País impulsionou a base de fãs e o interesse do público pela liga. Além de mandante no Brasil, a vitória dos Eagles no Super Bowl, diante do Kansas City Chiefs, também foi fundamental para que a franquia conseguisse liderar o ranking.

A equipe do Missouri, liderada por Patrick Mahomes, aparece na segunda posição do ranking. A popularidade da franquia, que só foi ultrapassada pelos campeões da NFL, se deve ao sucesso dentro de campo, com três títulos de Super Bowl nos últimos seis anos, assim como a relação com a cantora Taylor Swift, uma das mais ouvidas do mundo, e que namora o tight-end dos Chiefs, Travis Kelce.