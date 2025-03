Dorival Júnior ignora tropeços e repete discurso de evolução na seleção: 'Futuro é promissor'

Para Dorival Júnior, o Brasil evoluiu e segue evoluindo sob seu comando, ainda que há quem "não queira ver". Há mais de um ano no cargo, o treinador evitou admitir que essa Data Fifa, com jogos contra Colômbia e Argentina, é decisiva para o futuro do treinador no cargo e afirmou que, com ele, a seleção nunca foi inferior a nenhum adversário, mesmo que não tenha encontrado um caminho e tenha feito apresentações irregulares.

"Avalio o último ano que tivemos. Foram 14 jogos, não tivemos momentos em que fomos inferiores aos nossos adversários", disse. "Estamos com uma convicção muito grande que essa equipe está próxima de um acerto", continuou o técnico em entrevista coletiva nesta quarta-feira, véspera da partida contra a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília. "Vejo um futuro muito promissor para a seleção. É questão de tempo e de trabalho".

O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias e precisa voltar a vencer depois de dois tropeços para não ficar fora da zona de classificação à Copa do Mundo de 2026.