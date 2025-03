Coritiba rescinde com o lateral Rafinha após participação em evento do Bayern sem autorização

Revelado no clube paranaense, Rafinha acertou sua volta após rescindir com o São Paulo. O acordo era até 31 de dezembro, com ele já confiante em uma grande festa "caseira" de despedida no fim da temporada. Mas o ato de indisciplina não foi tolerado pelos dirigentes.

"O Coritiba nem sabia da existência do torneio. Fui porque quis, assumo toda a responsabilidade e se o que fiz é errado, o único culpado sou eu", afirmou Rafinha ao admitir que descumpriu as regras do clube. Ele tinha sido convidado, mas não confirmado presença no evento, o que aconteceu de última hora. "Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade."