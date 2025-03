Corinthians fecha o cerco contra o cambismo enquanto implementa reconhecimento facial

O Corinthians vem tendo casa cheia em todos os jogos nesta temporada, o que vai se repetir diante do Palmeiras, dia 17, pela volta da final do Campeonato Paulista. Mesmo com toda a carga dos ingressos sendo vendida pela internet, o clube ainda sofre com o cambismo e resolveu fazer uma campanha antes da decisão para evitar que torcedores seja, lesado.

O clube lançou nesta quarta-feira a "Operação Ingresso Legal." Com a implementação facial em processo de implantação, o Corinthians pretende intensificar medidas contra os cambistas e as vendas de bilhetes terão de passar pelo crivo da direção alvinegra.

"Diante dos recentes acontecimentos e declarações envolvendo o comércio ilegal de ingressos, o Sport Club Corinthians Paulista implementou a Operação Ingresso Legal, uma ação estratégica para combater a atuação de cambistas tanto no clube quanto no programa Fiel Torcedor", informou o Corinthians. "A operação inclui ações rígidas e sistemáticas para os logins ativos que fazem a emissão de ingressos e credenciais. A partir de agora, toda solicitação será submetida à aprovação da diretoria, com justificativa detalhada para cada emissão."