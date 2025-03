Como São Paulo articulou mudanças com CBF e Conmebol para não perder MorumBis em estreias

A mudança das datas de três partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além da necessidade pela final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, contou com uma movimentação do São Paulo nos bastidores. O clube conseguiu alterar, tanto a estreia contra o Sport, pela competição nacional, quanto a data do primeiro jogo no MorumBis pela Libertadores, diante do Alianza Lima.

Inicialmente, o São Paulo jogaria contra o Sport, na estreia do Brasileirão no domingo, 30, às 16h (de Brasília). Nesta terça-feira, a CBF enviou documento aos clubes, informando três mudanças pontuais na primeira rodada do Brasileirão. A primeira delas, o jogo contra os pernambucanos foi antecipado para sábado, 29, no MorumBis. Já as outras duas alterações envolvendo os compromissos de Palmeiras (recebe o Botafogo) e Corinthians (visita o Bahia) passam do sábado, 29, para o domingo,30.

Corinthians e Palmeiras precisariam ter seus jogos alterados, já que se enfrentam na quinta-feira, 27, às vésperas da estreia no Brasileirão. O São Paulo, no entanto, se articulou nos bastidores, segundo apurou o Estadão, para que seu duelo com o Sport também fosse adiantado - permitindo assim que o time alviverde, por exemplo, pudesse atuar na capital paulista, ao invés dos tricolores.