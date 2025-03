Alex Sandro revela foco do Flamengo em duelo com Chelsea no Mundial de Clubes: 'Jogo diferente'

Com dois títulos acumulados no ano e no centro das atenções pela facilidade com que superou seus rivais no Campeonato Carioca, o Flamengo tem no Mundial de Clubes a sua prioridade para a temporada 2025. Integrante do Grupo D, o time rubro-negro tem no Chelsea, da Inglaterra, o mais temido adversário da chave. Um dos jogadores mais rodados do elenco e com experiência de anos no futebol europeu, o lateral-esquerdo Alex Sandro disse que o rival inglês já vem sendo analisado pelo técnico Filipe Luís.

"Sabemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando, também mentalmente (contra o Chelsea). Vai ser um jogo diferente de todos aqueles a que estamos acostumados. Vamos fazer o nosso melhor e, antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe", afirmou o jogador de 34 anos em entrevista ao site da Fifa.

O jogador, que defendeu a Juventus por nove anos na Itália, e que também atuou em Portugal, disse que a competição vai ser um excelente teste para alguns atletas do elenco que nunca atuaram na Europa.