Vegetti fala sobre responsabilidade e metas do Vasco: 'Temos que responder no campo'

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o atacante do Vasco, Vegetti, falou sobre sua visão do momento do clube e sua relação com a torcida, destacando a responsabilidade que sente por vestir a camisa de um time com tanta história. O jogador, que chegou ao clube em um momento de dificuldades, reconheceu que o Vasco está em um processo de reconstrução, mas se disse ciente da importância de resultados e da necessidade de levar o time de volta ao topo.

Vegetti destacou a importância de manter o equilíbrio diante das críticas, uma parte inevitável da vida no futebol. "Crítica faz parte da vida. Eu não dou importância a isso, o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo, e eu tampouco acredito nisso", afirmou. Para o atacante, a chave é focar no trabalho e na melhoria contínua. "Respeito muito o torcedor, aceito a crítica, mas já tenho idade para saber dar importância ao que é importante, que é o trabalho, treino", completou.

Apesar da pressão por resultados, Vegetti foi sincero ao falar sobre as expectativas do clube e da torcida. "Eu entendo a torcida do Vasco, que já ganhou muito, mas a realidade é outra. Leva tempo. Gostaria de dizer que vamos ser campeões de tudo, mas tenho que ser sincero", declarou o atacante, que reforçou o compromisso de responder no campo. "Vamos trabalhar para responder no campo. E que a gente possa ganhar uma taça nesse tempo em que estamos no Vasco", disse Vegetti, deixando claro que o foco está no desempenho e na evolução da equipe.