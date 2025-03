Treino da seleção tem drone, torcedores barrados e reencontro de Estêvão e Endrick

O drone não tinha muita autonomia para sobrevoar. Ficou cerca de dez minutos no espaço aéreo do Bezerrão até cair e frustrar o responsável pela captação das imagens. O nome do dono do aparelho não foi revelado. Ele não foi algemado, mas foi levado pela PM, que fez uma averiguação por considerar o caso um risco à segurança. A CBF não vai comentar o episódio. Ninguém citou que o episódio poderia se tratar de uma possível espionagem da seleção colombiana, próxima adversária do Brasil.

Ainda do lado de fora, um grupo pequeno de torcedores pedia, em uníssono: "libera, libera, libera", em direção aos seguranças posicionados em frente a uma das entradas do Bezerrão. Eles queriam, mas não foram liberados para assistir à atividade.

Pouco pôde ver a imprensa durante os 15 minutos abertos de treinamento. Os atletas fizeram aqueceram, fizeram um trabalho físico e participaram de uma roda de "bobinho", na qual estavam juntos Endrick e Estêvão, jovens astros revelados pelo Palmeiras.

Os dois atacantes jogaram pouco no time profissional alviverde, já que, quando Estêvão passou a ganhar mais chance com Abel Ferreira, no início do ano passado, Endrick estava na iminência de deixar o clube rumo ao Real Madrid, do qual hoje é reserva. Ele não estava na primeira lista de Dorival e foi chamado após o corte de Neymar.

Quinta colocada nas Eliminatórias, com 18 pontos, a seleção treina mais uma vez antes de entrar em campo pela 13ª rodada. O último treinamento antes do jogo com a Colômbia está marcado para o palco da partida, o Mané Garrincha, às 17h. Antes, às 13h, o técnico Dorival Júnior dará coletiva.

A seleção encerra a data Fifa contra o Argentina, no dia 25, terça, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.