São Paulo arma renovação com Superbet até centenário e mira 'uma das maiores camisas' do Brasil

Já o Corinthians, com a Esportes da Sorte, tem R$ 103 milhões por temporada, até metade de 2027. O Palmeiras estreia neste ano a parceria com a Sportinbet, até fim de 2027, com R$ 100 milhões anuais, que podem chegar a R$ 170 milhões, com gatilhos de desempenho. No caso de corintianos e flamenguistas, os valores não são discriminados entre quantias fixas e premiações.

LETREIRO

Outro acordo, já celebrado nesta terça-feira, foi a concessão dos naming rights do Estádio Cícero Pompeu Toledo à marca Bis, da Mondelez. O letreiro "MorumBis" foi oficialmente inaugurado. A parceria foi oficializada em dezembro de 2023.

Desde então, o estádio ganhou novo nome, além de ativações da marca e campanhas junto a torcedores são-paulinos. Em contrapartida, a empresa fica responsável por cuidados do entorno do MorumBis. "A gente vai fazer mapeamento arbóreo, cuidar de ciclovia, reforma de ciclofaixa, calçadas. Fechamos com eles, e agora a gente começa todos os trâmites", exemplificou Ana Assis, gerente de Bis na Mondelez.

O acordo é válido por três anos, com pagamento de R$ 90 milhões, até o fim da gestão Casares, no fim de 2026. Ainda não é discutida uma renovação, mas há o entendimento de harmonia e sucesso no negócio. "Quando a ideia surgiu, tínhamos certeza que, poucas vezes, marcas tão grandes tinham uma conexão tão natural. A gente brinca que é o 'menor naming rights do mundo', só com um 'S' transformou Morumbi em MorumBis. A torcida entende e se sente parte do processo", avalia Alladio.

A Mondelez, com a marca Bis, também patrocina o time feminino do São Paulo. A novidade integrou o uniforme na final da Supercopa do Brasil Feminina, vencida pelo São Paulo, nos pênaltis, após empate contra o rival Corinthians, no MorumBis, no último sábado. Não está prevista a aparição da marca no uniforme masculino.