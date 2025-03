Roger Machado destaca equilíbrio no grupo do Inter: 'Todos gostam de jogar a Libertadores'

O técnico Roger Machado espera pelo enorme apoio da torcida do Internacional no Beira-Rio para poder superar Nacional (URU), Atlético Nacional (COL) e Bahia nos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Em entrevista ao canal do Inter no Youtube, o treinador, campeão gaúcho no último domingo, ao bater o rival Grêmio, aposta em equilíbrio na disputa pelas duas vagas para as oitavas de final.

"Um deles está na minha história. O Atlético Nacional fez a final de 1995 (quando era jogador do Grêmio). Tenho um registro emocional positivo. Sei o caminhos das pedras. O Bahia é um tradicional rival, que com muito investimento e o bom trabalho do Rogério (Ceni) volta com força à competição. E o Nacional, do Uruguai, com muita tradição", disse o técnico colorado.

"Não há facilidade. É uma competição muito difícil, com muitas equipes fortes, disputada no meio do Campeonato Brasileiro, o que torna muito complicada, mas é Libertadores, a competição mais atraente do continente, a que todos gostam de disputar", afirmou Roger.