Rafinha vai a jogo de lendas do Bayern sem avisar Coritiba e irrita a torcida

Rafinha, lateral-direito do Coritiba, foi uma das presenças na Copa Beckenbauer, jogo entre lendas do Bayern de Munique, promovido nesta segunda-feira, na Alemanha. Um dos ídolos do clube alemão, o jogador foi ovacionado na Arena SAP Garden, em Munique. No entanto, o jogador participou do jogo sem a ciência do time paranaense, que o liberou para "resolver questões pessoais" na Europa.

O Coritiba teve, neste domingo, amistoso com o Santos, no Couto Pereira - vitória dos paulistas, sem Neymar, por 4 a 1. Rafinha foi liberado e, segundo o clube, não participaria da partida na Copa Beckenbauer, que reuniu outras lendas do Real Madrid, Milan, Borussia Dortmund e Stuttgart. Desde o início da divulgação do evento, Rafinha estava entre os relacionados.

O lateral de 39 anos se pronunciou na manhã desta terça-feira a respeito de sua ausência. Por meio de suas redes sociais, voltou a defender que viajou à Alemanha para resolver questões pessoais - uma audiência em Munique, cuja presença do jogador era obrigatória -, mas reiterou que o Coritiba não sabia de sua presença na partida.