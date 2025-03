Ponte Preta agenda jogo-treino visando estreia na Série C do Brasileiro

A Ponte Preta segue em preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e já tem um jogo-treino agendado para manter o ritmo dos atletas. A equipe de Campinas enfrentará a Portuguesa na sexta-feira, no Moisés Lucarelli, em horário ainda a ser definido.

Na última sexta-feira, o elenco profissional já realizou um primeiro teste, vencendo o sub-20 do clube por 1 a 0, com gol de Lucas Cândido. A tendência é que mais jogos-treino sejam marcados nas próximas semanas.

Sem atuar desde a eliminação no Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro, a Ponte terá um período de quase 50 dias sem partidas oficiais até a estreia na Série C, marcada para o fim de semana dos dias 12, 13 ou 14 de abril, contra o Figueirense, fora de casa.