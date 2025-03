Palmeiras tem muro pichado com frase de Felipão: 'Tem que ter raiva dessa p de Corinthians'

A sede social do Palmeiras amanheceu com o muro pichado nesta terça-feira, dois dias após a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. As mensagens fazem cobrança ao time alviverde pelo título estadual, com referência a uma icônica frase do técnico Luiz Felipe Scolari sobre o rival. A pichação aconteceu de madrugada e o muro já foi pintado.

"Tem que ter raiva dessa p... de Corinthians", diz uma das frases escritas no muro da sede palmeirense. A frase foi dita por Felipão, então técnico do Palmeiras, após a derrota por 4 a 3 para o time corintiano no primeiro jogo da semifinal da Libertadores de 2000. A equipe alviverde venceu o duelo de volta por 3 a 2 e se classificou à decisão nos pênaltis. Desde então, a expressão é relembrada por palmeirenses antes do clássico.

Segundo o Palmeiras, a ação aconteceu de madrugada e o muro já foi devidamente pintado. O clube busca imagens por meio das câmeras de vigilância e pode levar o caso à polícia.