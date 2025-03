NBA: Nuggets superam desfalques e vencem Warriors fora de casa

Superação. Essa é a melhor definição para caracterizar o resultado positivo que o Denver Nuggets obteve na noite desta segunda-feira (17), no Chase Center, em São Francisco, ao derrotar o Golden State Warriors por 114 a 105 em jornada brilhante de Aaron Gordon na NBA.

Cestinha do confronto ao marcar 38 pontos, ele se multiplicou em quadra para suprir as ausências de Nikola Jokic e Jamal Murray. Além do capricho nos arremessos, o ala-pivô ainda contribuiu com seis rebotes e três assistências em um confronto em que a atuação coletiva foi o ponto forte dos Nuggets.

Russell Westbrook também se destacou na casa do rival ao sacramentar mais um "triple-double" nesta temporada regular com 12 pontos, 11 rebotes e ainda 16 assistências.