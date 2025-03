Na seleção, Wesley revela conselhos de flamenguistas e afirma: 'Duelos para grandes jogadores'

Prestes a fazer sua estreia com a camisa da seleção brasileira, o lateral-direito Wesley destacou a importância dos duelos com Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, ele afirmou que partidas desse nível são para jogadores grandes e revelou que tem buscado conselhos de seus companheiros de Flamengo para se sentir mais à vontade no novo ambiente.

"Esses jogos são para jogadores grandes, todo mundo quer ganhar. Vamos buscar os três pontos contra a Colômbia para depois focar na Argentina. Estou muito feliz com essa oportunidade e quero dar o meu melhor", afirmou o lateral.

A seleção brasileira ocupa a quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, e busca vitórias para se aproximar da líder Argentina, que tem 25. Wesley ressaltou a confiança que sente por contar com companheiros de Flamengo no grupo. "Ter meus companheiros de equipe aqui me passa a sensação de estar em casa. As expectativas são as melhores. Eu não tinha visto o nome do Gerson na lista, mas, quando descobri, já fui pedir conselhos para ele. Estou nervoso para treinar", revelou.