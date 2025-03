Marcelo Teixeira destaca impacto de Neymar e planejamento para o futuro do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ressaltou a importância do retorno de Neymar para o clube durante sua participação no Sport & Business Summit, evento realizado em São Paulo que reuniu especialistas para debater investimentos e inovação no esporte. Segundo Teixeira, a volta do atacante tem ajudado a ampliar as perspectivas financeiras do clube e impulsionar seu processo de reestruturação.

"O Neymar está fazendo com que o Santos amplie bem o seu horizonte, melhore as alternativas de receitas e olhe para os objetivos deste ano, que continuam tendo grandes obstáculos, com uma expectativa mais positiva", afirmou. O dirigente destacou que, desde o anúncio da volta do jogador, o clube fechou com três novos patrocinadores, ganhou mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais e ultrapassou a marca de 70 mil sócios-torcedores.

Outro tema abordado por Teixeira foi o modelo de gestão do Santos e a possibilidade de uma eventual transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ele reforçou que, desde que assumiu, o objetivo sempre foi a profissionalização do clube, independentemente do modelo de administração. "Isso não está condicionado a um modelo de SAF, mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo", explicou.