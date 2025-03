Galvão Bueno: 'Quando vejo Hamilton na Ferrari, vejo um pouco de Ayrton Senna'

Lewis Hamilton iniciou neste domingo sua nova etapa na Fórmula 1, ao pilotar a Ferrari no GP da Austrália. Foi a primeira vez, desde 2013, que o heptacampeão mundial não largou pela Mercedes e, mesmo que tenha terminado apenas na 10ª posição, encantou apaixonados pelo automobilismo, como é o caso de Galvão Bueno, que o comparou com a trajetória de Ayrton Senna na principal categoria de automobilismo.

Nesta segunda-feira, o narrador e apresentador da Band afirmou que "viu um pouco de Senna ao ver a estreia de Hamilton pela Ferrari". Galvão foi amigo do ex-piloto, morto em 1994 após acidente no GP de Ímola, e, em uma dessas conversas, Senna contou sobre seus planos na Fórmula 1 - que envolvia uma ida à Ferrari.

"Uma vez perguntei ao Senna: 'Me traduza o que é uma Ferrari'. (Ele respondeu) 'É um carro, uma cor, um ronco, um sonho'", disse o narrador, durante participação no "Jornal da Band". "E então por que você não vai para a Ferrari? 'Porque eu já não ganho há dois anos, preciso ganhar primeiro na Williams, me igualar ao Fangio, com cinco título mundiais, e depois eu vou para a Ferrari."