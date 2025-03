Enzo Díaz exalta força do São Paulo e mira grande campanha na Libertadores

O lateral terá um reencontro especial nesta fase de grupos. Formado no Talleres, da Argentina, ele falou sobre a expectativa de enfrentar seu ex-clube e reencontrar velhos conhecidos. "É um jogo especial, digamos assim. É um rival muito complicado em seu estádio. Tenho muitos amigos lá, muita gente conhecida. São partidas lindas para se jogar, e tomara que seja um bom espetáculo para todos."

Díaz também recordou uma experiência marcante em sua carreira. Antes de vestir a camisa do São Paulo, ele já atuou no estádio são-paulino, em 2019, quando defendia o Talleres. Agora, ao lado da torcida tricolor, ele espera viver momentos ainda mais intensos.

"Justamente quando eu estava no Talleres de Córdoba tive a oportunidade de jogar no MorumBis em 2019. A torcida se fez sentir desde que o jogo começou. Agora tê-los ao meu favor é um plus positivo para mim e para toda a equipe."

O São Paulo não entra em campo desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, no dia 10 de março. O time comandado por Luis Zubeldía voltará a jogar apenas no dia 30, quando enfrenta o Sport, às 16h, no MorumBis, em sua estreia no Brasileirão.