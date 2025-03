Dores no tornozelo tiram Marcus Thuram dos jogos da França contra Croácia na Liga das Nações

"Marcus Thuram, que sofre de dores recorrentes no tornozelo esquerdo, não poderá participar das partidas programadas para quinta-feira, em Split, e domingo, no Stade de France, contra a Croácia", diz parte do texto.

De acordo com informações do jornal "Le Figaro", Thuram não compareceu à atividade desta segunda-feira no Centro de Treinamento Clairefontaine. Com 23 jogadores convocados, o técnico francês optou por não chamar ninguém para a vaga deixada pelo atacante da Inter de Milão.