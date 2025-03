Como a Conmebol agiu em resposta ao racismo em casos registrados nos últimos anos

As manifestações racistas explodiram em 2023. Em agosto, durante a vitória do São Paulo contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Sul-Americana, um torcedor e um dirigente do time argentino foram presos por praticarem atos racistas. O dirigente do San Lorenzo foi filmado por parte da torcida do São Paulo mostrando, por meio do celular, a imagem de um macaco. Não houve anúncio de punição da Conmebol.

Em junho, o goleiro Éverson, do Atlético-MG, também sofreu racismo no jogo da equipe contra o Libertad na Libertadores. Antes disso, ainda na fase prévia, a equipe mineira também teve problemas deste tipo. Nos confrontos com o Carabobo, o time da Venezuela foi multado em R$ 500 mil por insultos racistas da sua torcida contra o Atlético-MG. A Conmebol prometeu tomar providências mais enérgicas, mas isso não aconteceu.

Também em junho, Newell’s Old Boys e Corinthians, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em Rosário, na Argentina, ficou marcado por caso de racismo no Estádio Coloso del Parque. Foram registradas imagens de um torcedor argentino imitando um macaco em direção aos corintianos. Na fase de grupos, o conjunto de Rosário foi punido pela Conmebol com multa de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 490 mil na época) por insultos do mesmo teor contra santistas.

A Conmebol suspendeu Sebastian Avellino Vargas, preparador físico do Universitario, do Peru, por dez jogos por causa dos gestos racistas na Neo Química Arena na partida contra o Corinthians, em julho, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

Em junho, em Buenos Aires, torcedores argentinos imitaram um macaco em direção ao ônibus que levava a delegação do Fluminense para o Monumental de Núñez, onde enfrentou o River Plate. O clube argentino foi punido com metade de um dos setores do seu estádio fechada para o jogo seguinte, nas oitavas de final da Libertadores. O River ainda foi obrigado pela Conmebol a cobrir o setor com faixas da campanha da entidade contra o racismo e foi multado em US$ 100 mil (R$ 485 mil na época).

Em maio, a Libertadores voltou a registrar um caso de racismo contra torcedores brasileiros. No Beira-Rio, os alvos foram os colorados que acompanhavam o duelo entre Inter e Nacional de Montevidéu. Uruguaios fizeram imitações de macaco e atiraram cadeiras na direção da torcida gaúcha. Não houve notícia de punição da parte da Conmebol.