Belmonte entrega renovação do São Paulo com Cédric até o fim da temporada

Cédric, natural da Alemanha, vive sua primeira experiência no futebol brasileiro e tem mostrado bons resultados desde sua chegada ao São Paulo. O jogador iniciou sua carreira de base no Sporting, de Portugal, e passou por clubes importantes da Europa, como Southampton, Inter de Milão e Arsenal. No entanto, ele teve poucas oportunidades no time londrino, apesar de ter permanecido quase cinco anos no clube, incluindo um empréstimo ao Fulham durante esse período.

O lateral estava sem clube quando foi contratado pelo São Paulo, mas logo conquistou seu espaço na equipe. Sua chegada ao Morumbi trouxe uma solução para a lateral direita, posição carente no elenco tricolor desde a saída de alguns jogadores, incluindo Rafinha, hoje no Coritiba.

O São Paulo não entra em campo desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, e a equipe está ansiosa para voltar à competição. O time tem o Sport como adversário na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março, às 16h, no MorumBis.