Assembleia Geral aprova ata de votação que oficializa criação SAF na Portuguesa

Associados da Portuguesa aprovaram, nesta terça-feira, a ata da reunião que oficializou a transformação do clube em SAF e cedeu 80% da participação à Tauá Futebol. A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada no Canindé, com a presença de 116 sócios, com 113 deles votando favoravelmente à criação da Sociedade Anônima do Futebol.

Com isso, a ata da votação realizada em 26 de novembro de 2024, que oficializou a transformação em SAF, poderá ser registrada junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo-SP.

Com isso, o documento será encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF), à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Fifa para os trâmites pertinentes.