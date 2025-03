Thiago Maia cita negociação com Santos e revela identificação com Inter após título

"Amo as pessoas que estão aqui, a torcida que me apoiou de uma forma que eu não esperava. Tive uma conversa franca com o Roger, pedi desculpas pelo transtorno (em relação à indefinição sobre o futuro), mas estou feliz por essa volta", comentou Thiago Maia.

Com contrato válido até o fim de 2026, o atleta espera agora "recuperar terreno", aprimorar a parte física e assim, buscar uma vaga na equipe titular. O Internacional agora inicia a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe acontece no dia 29 de março, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela primeira rodada.