Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana: potes, horário e possíveis confrontos

A partir das 20h desta segunda-feira (de Brasília) serão sorteados em Luque, no Paraguai, os grupos das edições deste ano da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia representarão o Brasil na Libertadores. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros na Sul-Americana.

Com exceção do Bahia, que veio da pré-Libertadores, nenhum outro time poderá enfrentar uma equipe conterrânea nos grupos deste torneio ou na Sul-Americana. As partidas se iniciam já no início deste mês de abril.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no Pote 1 do sorteio da Libertadores, junto com River Plate, Penãrol, Nacional e Racing. Logo, não encontram nenhum destes times nesta fase. Ainda assim, podem encarar equipes tradicionais como Olimpia, LDU, Colo Colo, Estudiantes, Atlético Nacional e Vélez Sarsfield. O Inter está no Pote 2, o Fortaleza, no Pote 3 e o Bahia, no Pote 4.