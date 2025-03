São Paulo inicia intertemporada para o Brasileirão com avaliações físicas no CT da Barra Funda

Passada a frustração da eliminação na semifinal do Paulistão diante do Palmeiras, há uma semana, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Após folga no fim de semana, o grupo retornou para uma "intertemporada" visando o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o dia foi de avaliações físicas.

Como a volta oficial aos gramados ocorre somente no dia 30 de março, no MorumBis, diante do Sport, o clube faz testes para ver as condições dos jogadores e o que é preciso para deixar todos prontos para a desgastante maratona de jogos que virá pela frente. Apenas os goleiros não passaram pelas avaliações do dia, no CT da Barra Funda - trabalharam no campo.

Os demais jogadores de linha disponíveis - o zagueiro venezuelano Ferraresi e o volante paraguaio Bobadilla estão servindo suas seleções nas Eliminatórias - foram divididos em grupos de quatro atletas para os testes que se estenderam ao longo do dia.