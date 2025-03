Palmeiras precisa repetir façanha do Corinthians de 2018 para conquistar O Paulistão

Com a derrota na primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisará repetir o feito que o Corinthians protagonizou em 2018, na casa alviverde, para se sagrar tetracampeão na Neo Química Arena. Naquela ocasião, a equipe alvinegra venceu no Allianz Parque após perder, na ida, pelo mesmo placar de 1 a 0, e conquistou o Paulistão na disputa por pênaltis.

Naquele ano, o Palmeiras venceu na Neo Química Arena com um gol de Miguel Borja, ainda no início do primeiro tempo. No restante da partida, a equipe, à época treinada por Roger Machado, administrou o resultado e ofereceu a bola ao Corinthians - que somou 69% de posse -, mas não reverteu esse domínio em grandes oportunidades.

O duelo ainda ficou marcado por uma confusão generalizada entre os jogadores na reta final do primeiro tempo, que resultou na expulsão de Clayson e Felipe Melo. "Ele (o árbitro) já veio mal intencionado com a gente. Me ameaçou desde o começo, dizendo que ia me expulsar. Não teve nada nada. Na hora da confusão, ele (Felipe Melo), veio me empurrar. Não coloquei a mão em ninguém", disse o atacante corintiano após a partida.