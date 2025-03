MotoGP anuncia data de corrida no Brasil em 2026

A última vez que a MotoGP correu em Goiânia foi em 1989. A categoria esteve no Brasil pela última vez em 2004, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Para receber a MotoGP no ano que vem, o autódromo em Goiânia está passando por reformas na pista, na área dos boxes e também nas arquibancadas para o público.