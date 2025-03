Messi é ausência na convocação da Argentina e não enfrenta o Brasil nas Eliminatórias

"Eu me guio pelo que dizem os médicos, e eles me dizem que não há lesão. Como nós não queremos agravar a fadiga, decidimos lhe dar esse descanso", afirmou Mascherano na última semana, antes da convocação da seleção argentina. Contra o Atlanta United, marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 - o primeiro do camisa 10 nesta temporada da MLS.

Com a ausência, a expectativa de um reencontro entre Messi e Neymar foi duplamente frustrada. Antes do corte do argentino, o atacante já havia sido retirado da lista de Dorival Júnior para as partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Em seu lugar, o treinador chamou Endrick, do Real Madrid, que estava fora das últimas convocações da seleção brasileira.

Apesar da ausência de Messi, Scaloni terá outros nomes à sua disposição nos duelos de março, pelas Eliminatórias. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, são os principais nomes na lista de 26 nomes do treinador argentino para os próximos compromissos. Além deles, Thiago Almada, ex-Botafogo e agora no Lyon, volta a ser chamado por Scaloni.

Confira a lista completa da Argentina para o jogo contra o Brasil:

Goleiros - Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) e Walter Benítez (PSV)

Laterais - Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens) e Tagliafico (Lyon)